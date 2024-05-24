Зрители уходили посреди концерта уехавшего из России Смольянинова в Риге

«АиФ»: зрители уходили посреди концерта актера Смольянинова в Риге

Публика уходила прямо посреди концерта актера Артура Смольянинова* в Риге. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» .

После отъезда из России несогласный с СВО артист решил переквалифицироваться в рок-звезду. Музыкальный коллектив артиста получил название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков.

В Риге 21 мая он собрал небольшой концертный зал и выступил со своими песнями. На выступлении присутствовала актриса Чулпан Хаматова, разделяющая позицию Смольянинова*.

По информации «АиФ», зал едва был заполнен на треть, а посреди концерта зрители уходили. Многим пользователям Сети пение актера тоже не понравилось.

Ранее актер говорил о готовности сражаться против России. Он покинул страну осенью 2022 года и заявил, что скучать не будет.

* Признан иноагентом на территории России