«Зомби-туризм» стал проблемой для мировых музеев и галерей

«Зомби-туризм» создает большие трудности для мировых музеев. Такое заявление сделала экс-гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева в эфире Радио РБК .

Она пояснила, что посетителями движет неосознанное желание просто увидеть какой-то известный экспонат. Лихачева добавила, что доход бизнесу приносят именно продажи в магазинах, а не билеты.

«Потом он [посетитель] толкается по экспозиции, с большим трудом продираясь, он просто устает и в магазин уже не заходит. А деньги-то я зарабатываю в магазине, не на билетах», — резюмировала Лихачева.

Ранее Лихачева заявляла, что «Мону Лизу» нужно вынести в отдельный зал для главных шедевров Лувра.