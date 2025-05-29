«Золотая Маска» анонсировала премьеру оперы Щедрина «Не только любовь»

Московский фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» подведет итоги 2 июня премьерой оперы «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу премии.
Постановку покажут на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Работа представлена в конкурсной номинации «Опера» и претендует на награды «Лучшая режиссерская работа» (Евгений Писарев), «Лучший спектакль» и «Лучшее исполнение дирижерской партии» (Феликс Коробов).
Победителей в различных категориях наградят на официальной церемонии, которая состоится 26 июня в Казанском театре имени Галиасгара Камала.
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