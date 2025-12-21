Зимний сезон музыкальной мастерской народного артиста Юрия Розума завершили в ХМАО

Завершился зимний сезон музыкальной мастерской народного артиста России Юрия Розума, организованный компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Финальные мероприятия состоялись в Ханты-Мансийске, став центральным местом проведения проекта в 2025 году. Об этом сообщил сайт muksun.fm .

Более сотни учащихся и преподавателей художественных школ округа приняли участие в специализированных мастер-классах от лучших педагогов музыкальных вузов России. Занятия охватывали обучение игре на фортепьяно, скрипке, виолончели и вокал.

Заключительным аккордом музыкального марафона стал открытый концерт в Органном зале центра «Югра-Классик». Вместе с юными дарованиями на сцену вышли знаменитые исполнители, в числе которых народный артист России Юрий Розум.

Организаторы считают важным ежегодное расширение географии участия, позволяя молодым музыкантам развиваться профессионально и знакомиться с лучшими педагогами страны.