Журналистка Назарова отнесла «Анору» к фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, предоставляющий Минкультуры право отзывать прокатные удостоверения и инициировать блокировку фильмов, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности. Какой контент можно отнести к дискредитирующему, рассказала редактор сайта «Милосердие Приволжье» Ирина Назарова в беседе с «ФедералПресс» .

Эксперт высказалась о картине «Анора», отмеченной премией «Оскар». Лента показывает жизнь женщины, работающей в сфере секс-услуг.

«Чему учит этот фильм? К чему призывает? Какие нравственные ценности несет? А теперь актеры этого фильма на пьедестале. Для меня это почти порнофильм», — подчеркнула специалист.

Другие респонденты отметили негативные впечатления от многих популярных телешоу, транслируемых на телевидении, где обсуждение часто сосредотачивается вокруг откровенных деталей личной жизни участников, включая интимные подробности и скандальные ситуации.