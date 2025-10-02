Жители Тюмени смогут посетить фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»

Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдет в Тюмени с 5 по 12 октября. В рамках культурного мероприятия покажут 200 фильмов из более чем 30 стран. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на информационный центр областного правительства.

По опубликованным данным, зрителей ожидают полнометражные и короткометражные игровые фильмы, анимация, документальные и научно-популярные ленты.

«В этом году особое внимание уделим не только кинопоказам, но и образовательным программам», привел слова организаторов RT.

Также в программе — встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы.