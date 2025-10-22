Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть более ста произведений Васнецова на выставке «Радость праведных»

Выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика» откроется в Нижнем Новгороде в субботу, 25 октября. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на представителей регионального министерства культуры.

«В основе архитектурно-художественной концепции выставки „Радость праведных“ — идея передать атмосферу мастерской художника. Все представленные на выставке работы — это по своей сути промежуточные произведения Виктора Васнецова, созданные в процессе подготовки к росписям храмов», — цитирует RT куратора выставки Ольгу Елкину.

Посетители смогут увидеть более ста произведений Васнецова. Организаторами мероприятия стали Нижегородский государственный художественный музей и Государственная Третьяковская галеря при поддержке Государственного Исторического музея.