Житель Карелии решил воссоздать интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби»

В карельском Медвежьегорске собираются воссоздать интерьер дома, где проходили съемки культового советского фильма «Любовь и голуби». Об этом сообщил Life .

Известно, что 15 лет назад строение выкупил местный житель, который и начал реставрацию. На тот момент здание без фундамента стояло на кирпичах.

Мужчина отремонтировал знаменитое крыльцо, куда уже могут попасть туристы. Теперь он планирует воссоздать те самые декорации в доме. Так, внутри появится кровать, на которой главная героиня Надюха хотела «еще маленько полежать».