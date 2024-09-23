Житель Карелии решил воссоздать интерьер дома, где снимали фильм «Любовь и голуби»

В карельском Медвежьегорске собираются воссоздать интерьер дома, где проходили съемки культового советского фильма «Любовь и голуби». Об этом сообщил Life.
Известно, что 15 лет назад строение выкупил местный житель, который и начал реставрацию. На тот момент здание без фундамента стояло на кирпичах.
Мужчина отремонтировал знаменитое крыльцо, куда уже могут попасть туристы. Теперь он планирует воссоздать те самые декорации в доме. Так, внутри появится кровать, на которой главная героиня Надюха хотела «еще маленько полежать».
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