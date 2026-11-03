Жилин заявил, что вузу для джазменов нужна программа консерватории

Специализированный вуз для джазовых, рок- и поп-музыкантов должен строиться на той же программе, что и «классические» консерватории. Об этом народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин заявил в интервью НСН .

По словам Жилина, принципиальной разницы с вузами, где обучают академической музыке, здесь быть не должно.

«В основе программы должны быть те же предметы», — сказал он.

Ранее руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил, что в России нужно создать вуз, полностью отданный неакадемическим направлениям. В интервью «Известиям» он отметил, что рок, джаз и поп-музыка должны иметь свою «консерваторию».