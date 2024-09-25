Жена Зеленского призвала «вернуть Украине» российских художников

Жена Владимира Зеленского Елена обвинила Россию в присвоении наследия Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Архипа Куинджи. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.

«Важно вернуть Украине художников, которых присвоила Россия», — заявила она.

Зеленская отметила, что в некоторых художественных музеях уже подписывают вышеперечисленных художников как украинских.

Еще в марте 2023 года Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозначил место рождения Куинджи как Украину, притом что художник, будучи обрусевшим греком, родился и умер в Российской империи. Тогда же картину «Русская танцовщица» Эдгара Дега переименовали в «Танцовщицу в украинском наряде», а к украинским художникам отнесли еще и Илью Репина, родившегося в Харьковской губернии.