Жена Зеленского призвала «вернуть Украине» российских художников

Жена Владимира Зеленского Елена обвинила Россию в присвоении наследия Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Архипа Куинджи. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.
«Важно вернуть Украине художников, которых присвоила Россия», — заявила она.
Зеленская отметила, что в некоторых художественных музеях уже подписывают вышеперечисленных художников как украинских.
Еще в марте 2023 года Метрополитен-музей в Нью-Йорке обозначил место рождения Куинджи как Украину, притом что художник, будучи обрусевшим греком, родился и умер в Российской империи. Тогда же картину «Русская танцовщица» Эдгара Дега переименовали в «Танцовщицу в украинском наряде», а к украинским художникам отнесли еще и Илью Репина, родившегося в Харьковской губернии.
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