Здание Винного городка на Васильевском острове в Петербурге получило статус памятника | 360°

Культура 24 апреля 2024, 11:49 Здание Винного городка на Васильевском острове в Петербурге получило статус памятника

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Здание Винного городка на Васильевском острове в Петербурге признали памятником регионального значения. Об этом рассказала Neva.Today со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В элементах оформления строения заметны детали классицизма. На внешний облик повлияло и культурное веяние конца XVIII — начала XIX века. Тогда популярность обрел ампир.

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Как сообщил RT, винную промышленность на данной территории организовали в конце XVIII века.