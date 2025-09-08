Завершились работы по реконструкции Большой сцены в Театре имени Н. И. Сац

В Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац завершилась реконструкция Большой сцены. Первой премьерой на обновленной сцене станет опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Об этом сообщил «Известиям» народный артист России и художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

Как отметил собеседник, реконструкция, продлившаяся четыре года, была крайне необходима: техника в театре устарела. Теперь вся машинерия управляется компьютерами.

«Это означает новое качество и света, и звука, и сценической техники», — отметил худрук.

По словам Исаакяна, оркестровая яма стала больше и получила новые возможности для разных составов оркестра. Так, камерный оркестр помещается в маленькой яме, а все остальное пространство занимают дополнительные зрительские ряды.

«Если же это партитура Прокофьева, Стравинского, Римского-Корсакова, то целиком вся эта новая большая яма занимается музыкантами», — подчеркнул Исаакян.