Заслуженная артистка России Кормухина: рок-музыкантам необходимо изучать теорию и историю музыки | 360°

Культура 26 апреля 2024, 13:55 Заслуженная артистка России Кормухина: рок-музыкантам необходимо изучать теорию и историю музыки

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в беседе с ИА НСН прокомментировала слова лидера рок-группы Papa Roach Джейкоби Шэддикса о том, что интерес к рок-музыке возрождается во всем мире.

Артистка считает, что это действительно так, однако беда рок-музыки в том, что люди, особенно в России, ценят мелодию больше слов. При этом Кормухина добавила, что рокерам следует больше вникать в материал, изучать теорию и историю музыки.

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«Нам не хватает четкой мелодии, интересной гармонии. Мы же все-таки страна Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Рахманинова!» — добавила она.

Кормухина назвала отсутствие хорошего образования главной бедой нашей современной рок-школы.