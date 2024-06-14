Заподозренный в помощи ВСУ бард Никитин провел фестиваль для детей в Москве

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бард Сергей Никитин, которого заподозрили в помощи ВСУ, провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Мероприятие прошло 9 июня в киноклубе «Эльдар». Никитин был председателем жюри конкурса. Он вместе с другим бардом Олегом Митяевым вручил победителям именные награды и дипломы.

Кроме того, 11 июня Никитин выступил с концертом в доме-музее Булата Окуджавы в Переделкине, где спел песню на стихи режиссера Евгении Беркович, которая стала фигуранткой уголовного дела о пропаганде терроризма.

Ранее стало известно, что барды Сергей и Татьяна Никитины должны были выступить на фестивале в поддержку Украины в Черногории. Однако артисты отказались от участия и опровергли слухи о финансировании ВСУ.

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