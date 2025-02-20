Заксобрание Петербурга одобрило новые требования к охране памятников

Новые правила, направленные на сохранение исторического архитектурного наследия Санкт-Петербурга, приняли в Законодательном собрании города. Об этом информирует сайт neva.today .

Благодаря законопроекту «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия» будет усовершенствован подход к сохранению исторической архитектуры Северной столицы, отмечает RT.

Согласно новым правилам, здания, построенные до 1917 года, будут находиться под охраной, даже если они не включены в перечень исторических объектов.