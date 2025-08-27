Заяц-робот из «Ну, погоди!» сразился с Железной няней из «Смешариков»

В России к новому учебному году вышла мобильная мини-игра «Битва роботов». В ней сразились персонажи из мультфильмов «Ну, погоди!» и «Смешарики», сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Киностудия «Союзмультфильм» и «Рики» объединились и выпустили игру в жанре «файтинг», стилизованную под Mortal Kombat. Главными героями стали заяц-робот из «Ну, погоди!» и Железная няня из «Смешариков». Суть заключается в том, чтобы нажимать на противника до тех пор, пока его энергия не иссякнет.

«Это та самая битва, которую ждали все поклонники анимации», — заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Игра предназначена для детей и взрослых. Скачать ее можно в Mini Apps Telegram.

Ранее в России предложили создать игру-симулятор рабочих профессий. По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, это заинтересует молодежь.