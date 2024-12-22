Загадочную картину заметили на выставке Петрова-Водкина в Петербурге

Один из посетителей выставки работ художника Кузьмы Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге заметил под известным портретом, на котором изображена Елена, дочь художника, очертания другого произведения. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Как рассказали сотрудники галереи, под красочным слоем они обнаружили намек на рыбий хвост.
Произведение отправили на экспертизу в центр художественной оценки. Эксперты выяснили, что изначально на холсте был изображен натюрморт с рыбой. Он был подписан «VII — КПВ — 22», а дата написания — 1922 год.
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