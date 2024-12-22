Загадочную картину заметили на выставке Петрова-Водкина в Петербурге

Один из посетителей выставки работ художника Кузьмы Петрова-Водкина в Санкт-Петербурге заметил под известным портретом, на котором изображена Елена, дочь художника, очертания другого произведения. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Как рассказали сотрудники галереи, под красочным слоем они обнаружили намек на рыбий хвост.

Произведение отправили на экспертизу в центр художественной оценки. Эксперты выяснили, что изначально на холсте был изображен натюрморт с рыбой. Он был подписан «VII — КПВ — 22», а дата написания — 1922 год.