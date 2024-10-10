XXIV Международный музыкальный фестиваль Arslonga («АрсЛонга»)

В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»). Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая зал «Зарядье» и консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.

В рамках фестиваля запланированы программа «Чайковский. Все симфонии», посвященная творчеству великого композитора, и опера «Евгений Онегин», приуроченная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале консерватории 19 октября — музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина исполнят Первую и Четвертую симфонии Петра Ильича Чайковского. Также концерты в консерватории пройдут 23 и 29 октября.

На сцене зала «Зарядье» 2 ноября народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра исполнит концерт для фортепиано с оркестром № 1. Также в этот вечер будет представлен шедевр творчества Петра Чайковского, заслуженно называющийся оперой без слов — произведение, основанное на философской трагедии выдающегося английского поэта Джорджа Байрона, симфония «Манфред».

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в зале «Зарядье»: 23 и 24 ноября в сопровождении хора и Московского государственного симфонического оркестра зрителей ждут лирические сцены из оперы «Евгений Онегин» на либретто К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А. С. Пушкина. На сцене: Елена Стихина, Владислав Сулимский, Алексей Татаринцев, Екатерина Сергеева.