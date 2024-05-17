Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек | 360°

Культура 17 мая 2024, 12:42 Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек Константин Семенец

Читать 360 в

Татьяна Ясюкович из Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ. С этим событием ее поздравила генеральный директор экспозиции Наталья Виртуозова.

«Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна стала 13-миллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз, и это самый большой комплимент! Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь», — отметила Виртуозова.

Реклама

Татьяна Ясюкевич получила в подарок возможность посетить Кировскую область. Там семья побывает на фабрике больших матрешек и в музее братьев Васнецовых, в Космоцентре и планетарии. В планах также посещение сыроварни, конная прогулка и другие активности.

«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать 650 лет. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие — вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», — отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

Выставка-форум на ВДНХ продолжает притягивать посетителей со всей России и стран СНГ. Рубеж в пять миллионов человек экспозиция преодолела еще в феврале. Выставка объединила важнейшие достижения регионов, которые собрали на одной площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Здесь можно увидеть технические новинки, народные художественные промыслы, достижения медицины и робототехники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».