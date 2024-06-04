Выставку портретов ведущих ученых России представят на ПМЭФ

В июне стартует третий сезон выставки «Наука в лицах». Первыми галерею портретов выдающихся ученых России увидят участники Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня.

Экспозицию откроют помощник президента России Андрей Фурсенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и замминистра науки и высшего образования страны Денис Секиринский.

Выставка состоится при поддержке фонда «Росконгресс» и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию. Она объединила 24 героя из 14 российских регионов — ученых, инженеров, конструкторов, предпринимателей, лауреатов президентских премий и других специалистов и молодых ученых.

У проекта обширная, охватившая всю страну география: в экспозицию включили портреты ученых из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Томска, Екатеринбурга, Луганска, Донецка, Владикавказа, Красноярска, Брянска и других городов.

Ее героями стали главный конструктор отечественных автомобилей AURUS Вадим Переверзев, главный конструктор открытой реанимационной системы для новорожденных Алексей Чупов, руководитель разработки российской нейросети Kandinsky Денис Димитров, главный конструктор нового биопринтера для «выращивания» тканей из клеточного материала Владислав Парфенов и другие.

Выставка «Наука в лицах» проходит при грантовой поддержке Минобрнауки России и входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий.