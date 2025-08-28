Выставка в честь 125-летия со дня рождения Алексея Пахомова открылась в Русском музее

В Русском музее открылась первая с 1986 года персональная выставка художника Алексея Пахомова. Посетители могут увидеть графические листы, фарфоровые изделия и уникальные эскизы, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

«Полтора поколения прошло людей, которые не видели массива произведений этого, на самом деле, крупного мастера. Русский музей наряду с Третьяковской галереей обладает одной из самых полных коллекций, по-моему, около двухсот номеров», — рассказал заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.

Алексей Пахомов известен своими иллюстрациями к детской литературе. Благодаря его работам советские читатели узнавали героев произведений Киплинга, Толстого и Маршака.

Заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева отметила, что у Пахомова не было фаворитов среди писателей, хотя он много работал со Шварцем. Однако каждую книжку художник изучал, как новый мир.