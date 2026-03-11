Выставка «Страна. Связь. Технологии» завершает маршрут в Волгограде

Волгоград стал финальной точкой в большом культурном маршруте, который охватил регионы от Урала до юга России. Путешествие экспозиции стартовало в декабре прошлого года в Челябинске и прошло далее через Екатеринбург, Пермь, Казань, Самару, Ставрополь, написал сайт novostivolgograda.ru .

«Страна. Связь. Технологии» — самая большая в России выставка цифрового искусства. С помощью современных технологий на ней переосмысливают национальную идентичность, создают пространство между прошлым и будущим. В каждом городе выставка раскрывается по-новому: например, в Волгограде ее участниками стали 14 лучших художников из 7 стран мира.

Такое мероприятие — результат сотрудничества фестиваля НУР из Республики Татарстан и Т2. Мобильный оператор выступает технологическим партнером проекта, обеспечивая метафорический диалог, в котором технологии — это общий язык глобального обмена ценностями и смыслами.

Выставка проходит в историческом парке «Россия — моя история» до 22 марта.