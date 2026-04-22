Выставка современного искусства «Вместе» открылась в больнице в Сколкове

Выставка современного искусства «Вместе» открылась в стенах лечебно-диагностического комплекса в Сколкове. Впервые в России живопись, скульптуры, инсталляции и мультимедийные проекты расположились в стенах больницы.

«Мы считаем, что определенным образом организованное пространство может подарить спокойствие, а значит, психологическое равновесие, которое так необходимо для запуска терапии и мобилизации ресурсов», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Целью сделать искусство полноценным участником лечения задались 70 художников со всего мира. На выставке представлены свыше 200 работ, созданных с учетом особенностей пространства в разных жанрах — от скульптуры до настенной росписи.

«Искусство помогает с комфортом пережить те трудности, которые сопровождают лечение наших пациентов», — отметил главврач больницы Дмитрий Каннер.

Вход на выставку свободный и открыт до 17 мая. По ее завершении большинство объектов останется в клинике в качестве постоянной экспозиции.