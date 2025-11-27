Выставка «Подслушано у картин» открылась в Москве
Выставка «Подслушано у картин» открылась в Гостином дворе в Москве в рамках Российского Антикварного салона. Ее создатели — художница Екатерина Лямуан и писательница Татьяна Анже.
Это необычная коллаборация из 17 картин и 11 коротких, но жизненных рассказов. Анже вдохновилась картинами Лямуан и сочинила истории, после чего соавторы решили организовать совместный проект. Суть эксперимента в том, можно ли соединить интерьерную живопись и литературные зарисовки.
«Вчера на предпоказе, попробовав на себе сочетание голоса Татьяны, музыки нашего друга — композитора Мирзы [Мирзоева], — я поняла, что это вырывает тебя из ежедневной рутины, и у тебя обостряются все чувства, это дает тебе возможность воспринимать живопись по-другому», — рассказала Лямуан.
Зрители должны будут, создав собственное впечатление о картине, надеть наушники — и послушать рассказ. В этом суть проекта: полотна важно «услышать».
«Это зарисовочки из жизни. Они о любви, о предательстве, о дружбе, о поиске себя, об усталости, о расстройстве — в общем, все, что угодно. Каждый из людей, кто дослушает эти рассказы до конца, найдет что-то свое, потому что каждый из нас эти чувства испытывает», — заявила Анже.
Выставка будет работать до 30 ноября.