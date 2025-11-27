Выставка «Подслушано у картин» открылась в Москве

Выставка «Подслушано у картин» открылась в Гостином дворе в Москве в рамках Российского Антикварного салона. Ее создатели — художница Екатерина Лямуан и писательница Татьяна Анже.

Это необычная коллаборация из 17 картин и 11 коротких, но жизненных рассказов. Анже вдохновилась картинами Лямуан и сочинила истории, после чего соавторы решили организовать совместный проект. Суть эксперимента в том, можно ли соединить интерьерную живопись и литературные зарисовки.

«Вчера на предпоказе, попробовав на себе сочетание голоса Татьяны, музыки нашего друга — композитора Мирзы [Мирзоева], — я поняла, что это вырывает тебя из ежедневной рутины, и у тебя обостряются все чувства, это дает тебе возможность воспринимать живопись по-другому», — рассказала Лямуан.