Выставка «Национальные бренды БРИКС» пройдет в Петербурге в дни работы ПМЭФ

В историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств 6 июня заработает выставка «Национальные бренды БРИКС». Открытие приурочат к проведению Петербургского международного экономического форума, главная тема которого — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Зрителям представят документальные ленты из Госфильмофонда и арт-инсталляции, созданные студентами.

«Главное послание заключается в том, <…> как разнообразие и потенциал традиционных духовных и культурных ценностей стран БРИКС <…> выступает основой конструирования нашего общего будущего», — рассказал советник президента России, ответсек оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

На открытие пригласили министра культуры Ольгу Любимову, спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, послов стран БРИКС.

«Национальные бренды несут в себе богатство нашего разнообразия и демонстрируют силу наших общих ценностей. Именно они могут стать мощным инструментом для укрепления взаимопонимания и уважения между нашими народами», — указала Любимова.

В этом году Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, что нашло отражение в выставке киноплакатов. Посетители увидят уникальную подборку киноафиш разных лет, выпущенных к прокату фильмов в странах объединения. В специальную серию кинопоказов войдут ленты, снятые в государствах БРИКС.

В одном пространстве академии разместится экспозиция, знакомящая с самыми яркими лентами режиссеров-документалистов. В зале скульптур представят работы студентов, вдохновленные природным и животным миром стран БРИКС. В конференц-зале в рамках вечернего приема пройдет выступление народного артиста РФ Василия Герелло. Партнером приема выступит Мурманская область. Регион также познакомит участников ПМЭФ с блюдами арктической кухни.

Выставка продлится до 8 июня.

Творческий директор и организатор — замдиректора Росконгресса Елена Маринина. Фонд выступил оператором мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС.