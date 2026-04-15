Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» открылась в Дмитриевской башне Нижегородского кремля

В Нижегородском кремле открылась выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года». Посетители смогут погрузиться в историю одного из лучших музеев России — Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, сообщила pravda-nn.ru .

Именно в Дмитриевской башне Кремля в 1896 году была представлена первая экспозиция городского музея. Сегодня исторический музей — это не только сокровищница артефактов, но и важный научный и реставрационный центр. Его коллекция поражает воображение и вызывает восхищение у коллег из других музеев.

На выставке будет представлена лишь небольшая часть коллекции, но она позволит проследить всю историю музея.