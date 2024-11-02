Выставка «Кукрыниксы» открылась в московском «Манеже»

Выставка «Кукрыниксы» открылась в московском музейном пространстве «Манеж». Экспозиция расположилась на 2 тысячах квадратных метров, заняв сразу 10 залов. Об этом сообщили « Известия ».

Мероприятие приурочили к 100-летию триумвирата художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Для посетителей представлены 314 предметов из собрания различных учреждений культуры и частных коллекций. Большинство экспонатов покажут впервые.

Выставка начинается с «профайла» на каждого из художников. В других блоках можно встретить непривычные живописные работы, например пейзажи, оформленные в багетные рамы.