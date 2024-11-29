Выставка «Калейдоскоп французской жизни» откроется в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал) откроется выставка «Калейдоскоп французской жизни». Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Как рассказал RT, на выставке будет представлена одна из лучших коллекций литографированной афиши XIX — начала XX века из собрания Пушкинского музея. Произведения представлены в стиле Поля Гаварни, Жюля Шере, Анри де Тулуз-Лотрека, Эжена Грассе и других художников.

Посетить выставку можно будет с 4 декабря.