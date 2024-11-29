Выставка «Калейдоскоп французской жизни» откроется в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал) откроется выставка «Калейдоскоп французской жизни». Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказал RT, на выставке будет представлена одна из лучших коллекций литографированной афиши XIX — начала XX века из собрания Пушкинского музея. Произведения представлены в стиле Поля Гаварни, Жюля Шере, Анри де Тулуз-Лотрека, Эжена Грассе и других художников.

Посетить выставку можно будет с 4 декабря.

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