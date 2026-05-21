Выставка к 135-летию Булгакова открылась в Санкт-Петербурге

В Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге 19 мая начала работу выставка «Рельсы. Строки. Фельетоны», посвященная 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Экспозиция расположена в подлинном вагоне третьего класса и переносит посетителей в атмосферу 1920-х годов, написал Piter.TV .

На выставке представлены инсталляции, видеопроекции и живопись, созданные художниками творческой мастерской «Отражение». Особое внимание привлекает триптих «Жизненный путь» на окнах вагона, выполненный на полупрозрачной пленке.

Одним из главных экспонатов является старинный проводной телефон 1930-х годов, который отсылает к разговору Булгакова со Сталиным. «Снимая трубку, вы включаетесь в историю», — говорит Виктория Архипова, директор «Централизованной библиотечной системы Приморского района».

Также на багажных полках вагона можно увидеть миниатюрные фигурки путешественников, символизирующие «пассажиров», которые навсегда едут по страницам произведений Булгакова.

Выставка будет открыта для посетителей до 1 августа в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Булгакова». Вход осуществляется по билетам в Музей железных дорог России.