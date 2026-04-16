Выставка к 125-летию Николая Акимова открылась в Петербургском театре комедии

Сегодня отмечается 125 лет со дня рождения выдающегося театрального режиссера, художника и педагога Николая Акимова. В честь этой даты в Санкт-Петербургском театре комедии, который уже почти 40 лет носит имя мастера, открылась выставка, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Губернатор Александр Беглов отметил, что Акимов был одним из самых ярких театральных режиссеров XX века. Он смело экспериментировал с формой и содержанием, создавая уникальные постановки, опережавшие свое время. За универсальность его называли «Человеком эпохи Возрождения».

Акимов возглавил театр в 1935 году и превратил его в одну из самых ярких сцен страны. По словам Беглова, имя выдающегося театрального режиссера навсегда вписано в золотой фонд отечественной и мировой культуры.