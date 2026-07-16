Выставка достижений Петроградского района откроется в Петербурге 18 июля

В Петроградском районе 18 июля начнет работу выставка, посвященная итогам развития территории за последние шесть лет. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные главы районной администрации Дмитрия Ваньчкова.

Экспозиция разместится в здании на Большой Монетной улице. По словам главы района, выставочное пространство будет открыто для посетителей пять недель и станет площадкой для культурно-досуговых мероприятий.

В выходные дни здесь планируются выступления творческих коллективов, мастер-классы, семейные квизы, тематические викторины, конкурсы, интерактивные программы, кинопоказы и работа мобильной библиотеки.