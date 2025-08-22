Выставка «Дневники Победы» откроется в Василеостровском районе Петербурга

Выставка «Дневники Победы», которая 22 августа завершает работу во Фрунзенском районе Северной столицы, продолжит путешествие по городу и откроется на Васильевском острове. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам главного редактора Кирилла Смирнова, в течение трех недель передвижную экспозицию посетили свыше 10 тысяч человек.

«В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда она откроется в Василеостровском районе — у ДК Кирова», — отметил журналист.

Проект основан на более чем 20 материалах «Петербургского дневника» о стойкости защитников Ленинграда и подвигах советских воинов. Публикации созданы на основе редких архивных документов, фотографий, воспоминаний фронтовиков и очевидцев.