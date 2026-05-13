Выставка Анны Куликовой «Точки исчезновения» открылась в в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в Доме купца Башкирова начала работу выставка Анны Куликовой «Точки исчезновения». Проект затрагивает этические вопросы документальной фотографии и приватности человека перед камерой, сообщила pravda-nn.ru .

На экспозиции представлены работы Куликовой за девять лет, отражающие эволюцию ее взглядов на уличную фотографию. Проект возник из негативного опыта, который заставил фотографа задуматься о границах между наблюдением и вторжением в личное пространство.

Первая часть выставки посвящена роли фотографа и власти, которую дает съемка. Вторая часть изучает отношение людей к камере на туристических маршрутах. Здесь фотограф менее заметен и не привлекает внимания.