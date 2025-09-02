Вуди Аллен выразил готовность рассмотреть возможность сотрудничества с Трампом

Известный американский режиссер и продюсер Вуди Аллен заявил о готовности сотрудничать с главой Белого дома Дональдом Трампом в кинематографическом проекте. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Аллен выразил надежду, что у него появится шанс снять фильм с участием действующего президента США, подчеркнув, что подобное сотрудничество позволило бы реализовать творческий потенциал режиссера.

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас», — заявил Аллен.

Он напомнил, что они уже работали над совместным проектом «Знаменитость» (1998), где Трамп появился в небольшом эпизодическом образе самого себя.