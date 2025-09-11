Встреча с праправнуком Достоевского прошла в музее Нижнего Новгорода
В стенах музея имени Евгения Чирикова при Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики Нижнего Новгорода состоялось мероприятие, собравшее любителей литературы и представителей творческой интеллигенции. На встрече присутствовал праправнук знаменитого классика русской литературы Федора Достоевского Алексей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Оценивая впечатления от путешествия, Алексей Достоевский подчеркнул уникальность расположения города на пересечении двух больших рек, подчеркнув, что такое географическое положение придает месту особую атмосферу жизненности и динамики.
Праправнук великого писателя выразил заинтересованность в организации культурных мероприятий, в частности представлении фильма «Мальчики», снятого по мотивам романа «Братья Карамазовы». В этой ленте Алексей исполнил роль персонажа Николая Красоткина.