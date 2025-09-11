Встреча с праправнуком Достоевского прошла в музее Нижнего Новгорода

В стенах музея имени Евгения Чирикова при Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики Нижнего Новгорода состоялось мероприятие, собравшее любителей литературы и представителей творческой интеллигенции. На встрече присутствовал праправнук знаменитого классика русской литературы Федора Достоевского Алексей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Оценивая впечатления от путешествия, Алексей Достоевский подчеркнул уникальность расположения города на пересечении двух больших рек, подчеркнув, что такое географическое положение придает месту особую атмосферу жизненности и динамики.

Праправнук великого писателя выразил заинтересованность в организации культурных мероприятий, в частности представлении фильма «Мальчики», снятого по мотивам романа «Братья Карамазовы». В этой ленте Алексей исполнил роль персонажа Николая Красоткина.