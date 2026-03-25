Возвращение в Средиземье: Питер Джексон анонсировал новый фильм по «Властелину колец»

Культовый новозеландский режиссер Питер Джексон анонсировал новый фильм по мотивам книг Джона Толкина. Проект станет частью серии картин о Средиземье и получит название «Властелин колец: Тень Прошлого», сообщило издание The Hollywood Reporter .

Сюжет развернется спустя 14 лет после отплытия Фродо в Валинор.

«Сэм, Мерри и Пиппин решили вспомнить первые шаги своего приключения. Дочь Сэма, Эланор, раскрыла давно скрытую тайну и наполнилась решимости узнать, почему Война Кольца была по сути проиграна еще до начала», — сказано в аннотации к фильму.

Американский телеведущий Стивен Кольбер выступит одним из сценаристов. Основой для экранизации станут шесть первых глав «Братства кольца» — первой книги трилогии. Этот фрагмент до сих пор не переносили на экраны.

Ориентировочная дата выхода картины — 2028 год.

В ноябре прошлого года британский актер Иэн Маккеллен объявил о своем возвращении к культовой роли Гендальфа в новой экранизации.