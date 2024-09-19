Россия — многоконфессиональная и многокультурная страна. Именно Алтай стал местом зарождения древней тюркской цивилизации. Об этом рассказал директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов во время пресс-конференции, сообщил «ФедералПресс».
По словам ученого, граждане РФ должны помнить об общей истории и взаимосвязанности с данным народом.
«Тюрки жили на территории России и очень тесно общались с русами», — добавил эксперт.
Аликберов отметил, что его беспокоят попытки Запада распространить неверные нарративы, связанные с общим прошлым русского населения и тюркоязычных народов.
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