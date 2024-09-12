ВООПИК: в рамках «Открытого города» запустили экскурсию по храмам Волковского кладбища в Петербурге

Председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Антон Иванов дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о новых экскурсиях проекта «Открытый город».
По словам историка, архитектура и культурное наследие Северной столицы дают безграничную возможность для организации премьер в каждом сезоне.
Так, в этом году гости и жители города получили возможность прогуляться по Варшавскому вокзалу, где разместили крупное гастрономическое пространство. В рамках программы также запустили экскурсию по храмам Волковского кладбища. Кроме того, желающие могут посетить объекты, спроектированные архитектором Александром Барановским.
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