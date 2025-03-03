Фильм «Анора» получил пять премий «Оскар». Сценарист сериала «Слово пацана», фильмов «Притяжение», «Вторжение», трилогии «Лед» и множества других картин Андрей Золотарев рассказал 360.ru, почему считает успех этой работы заслуженным, а саму картину — великой.

Он рассказал, что фильм ему «жутко понравился» с первого просмотра, задолго до выдвижения на номинации. Магия картины, по его словам, в том, что поначалу главные герои — ни мажор, которого сыграл Марк Эйдельштейн, ни стриптизерша в исполнении Майки Мэдисон — не вызывают сочувствия.

«И дальше вдруг парадоксально мы этим персонажам начинаем желать счастья. И вот в этом есть волшебство этой драматургии, которую сделал [режиссер и сценарист] Шон Бейкер. И это становится настоящей „Золушкой“ наоборот, в каком-то смысле „Красоткой“ в другом жанре», — рассказал Золотарев.

Он отметил, что, хотя сам Юра Борисов не выиграл «Оскара», без него картина не получила бы пяти премий.

Мнение Золотарева не разделили корифеи отечественного режиссерского цеха. Юрий Кара заявил, что тему фильма уже много раз раскрывали в российских сериалах, и назвал роль Борисова «проходной». А Никита Михалков выразил мнение, что награждение «Аноры» наглядно продемонстрировало качество современной кинопремии «Оскар».