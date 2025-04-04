Вокалист Абдразаков провел мастер-классы для молодых оперных певцов в Петербурге

Известный российский оперный певец Ильдар Абдразаков организовал серию мастер-классов для начинающих вокалистов в рамках VIII Международного музыкального фестиваля своего имени. Занятия прошли в Международной академии музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, сообщил сайт Peterburg2 .

Девять участников из разных городов России и Армении были выбраны из более чем 300 претендентов. Под руководством маэстро они совершенствовали свое вокальное мастерство.

С 19 по 28 сентября фестиваль продолжит свою работу на Дальнем Востоке, включив концерты во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.