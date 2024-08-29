Военно-патриотический фильм «9 секунд» выйдет в прокат 26 сентября

ООО «Каро Продакшн» совместно с ООО «Каро Прокат» выпустит в широкий прокат фильм «9 секунд» 26 сентября. Картина создана при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны России.

Лента получила статус национального кино, ее выход приурочен к годовщине подвига Алдара Цыденжапова. Военно-патриотический фильм, рассчитанный на широкую аудиторию, рассказывает о героическом поступке 19-летнего матроса.

Родившийся в поселке Агинское Забайкальского края, Алдар с детства мечтал о службе на флоте, и его мечта осуществилась — он стал матросом на эсминце «Быстрый» Тихоокеанского флота.

В 2010 году, во время возгорания в машинном отделении эсминца, Алдар сумел предотвратить распространение пожара, тем самым спас не только корабль, но и 358 членов экипажа.

Фильм создан с целью патриотического воспитания молодежи, внося важный вклад в формирование патриотического сознания, повышение интереса к военному делу и пропаганду семейных ценностей и дружбы.

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