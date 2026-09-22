К своему 323-му дню рождения Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расширил выставочное пространство. Для посетителей открылась постоянная внешняя экспозиция вдоль Кронверкской протоки, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Директор музея генерал-лейтенант Сергей Баканеев пояснил, что коллекция насчитывает более 700 тысяч единиц хранения. Чтобы обеспечить доступ к максимальному количеству предметов для изучения истории защитниками Отечества, новые площадки открываются постоянно, отметил Piter.TV.

В начале сентября рядом со стратегическим комплексом «Тополь» разместили вооружение, захваченное в ходе СВО. Формирование зоны началось 2 сентября с установки американской гаубицы М777 («три топора»), захваченной при отражении атаки ВСУ на Курскую область, а также шведского безоткатного орудия.

При подготовке были обновлены линейки реактивных систем залпового огня и противотанковой артиллерии. Среди уникальных экспонатов — опытный образец самоходного орудия КСП-Т-12 для ВДВ и 57-мм пушка с лафетом от 45-мм орудия.