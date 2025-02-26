«Военная хроника» опубликовала премьеру новой песни Юты «Русские»

Певица Юта выпустила новую композицию под названием «Русские». Премьера музыкального клипа состоялась в «Военной хронике», сообщил RT.
«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые ее, безусловно, ощущают», — говорится в публикации.
Сама исполнительница неоднократно давала концерты в зоне специальной военной операции и общалась с российскими бойцами. По словам Юты, русские — это не национальность, а образ жизни и принадлежность к великой стране.
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