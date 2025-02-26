«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые ее, безусловно, ощущают», — говорится в публикации.

Сама исполнительница неоднократно давала концерты в зоне специальной военной операции и общалась с российскими бойцами. По словам Юты, русские — это не национальность, а образ жизни и принадлежность к великой стране.