Вода залила оркестровую яму крупнейшего театра в Петербурге | 360°

Культура 04 мая 2024, 14:13 Вода залила оркестровую яму крупнейшего театра в Петербурге Михайловский театр отменил спектакли «Баядерка» 4 мая из-за протечки Unsplash

Читать 360 в

Михайловскому театру пришлось отменить спектакли «Баядерка» 4 мая, так как в здании произошла серьезная коммунальная авария. Зрителям, которые уже приобрели билеты на балет, вернут деньги. Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра.

В здании обнаружили протечку. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила оркестровую яму. Представители театра принесли свои извинения за отмену представлений и доставленные неудобства.

Реклама

«Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли „Баядерка“ в 13:00 и 18:00 отменены», — указали в пресс-службе.

Ранее в центре Москвы прорвало трубу, из которой забил фонтан в несколько этажей. Во время ремонта водоснабжения нарушилась целостность линии, и произошел неожиданный и мощный выброс воды Специалисты огородили место прорыва и устранили неполадки. В результате ЧП никто не пострадал. Местные жители засняли последствия коммунальной аварии на видео.