Внезапные локоны и длина волос. В «Д’Артаньяне и три мушкетера» нашли киноляп

Киноляп с прической Боярского заметили в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Natalya Loginova/Russian Look
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп, связанный с прической актера Михаила Боярского. Об этом сообщили журналисты РБК.

В первой части советской картине «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгия Юнгвальда-Хилькевича на 56-й минуте ошибка. В эпизоде, где Олег Табаков в образе короля Франции отчитывает четверых храбрецов, восхваляя своих мушкетеров, у Д’Артаньяна в считаные секунды несколько раз меняется прическа.

Можно заметить, когда Д’Артаньян стоит по стойке смирно перед королем, который в это время называет пистоли лучшей ценой за преданность, волосы у гасконца уложены прямо.

Спустя секунду герой Боярского встает в строй к друзьям, монарх поворачивается к ним лицом, а у Д’Артаньяна уже заметно отрасли волосы и появились локоны. При этом прическа у мушкетера меняется так несколько раз.

Ранее зрители указали на неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе то расстегивается, то застегивается на все пуговицы коричневый пиджак.

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