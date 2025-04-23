Участники движения отметили, что Апраксин сыграл ключевую роль в становлении России как морской державы и в прорубании «окна в Европу». Его похоронили на родной земле, на территории бывшего Златоустовского монастыря в Москве.

Однако в 1930-х годах монастырь разрушили, а могилу Апраксина засыпали мусором. В настоящее время на этом месте расположена автомобильная стоянка.

«Уничтожение монастыря и осквернение захоронения человека, посвятившего свою жизнь служению России и внесшего огромный вклад в развитие страны, является грубой ошибкой прошлого, которую необходимо исправить, и увековечить память об этом выдающемся государственном и военном деятеле», — заявили в обращении к Путину.

Участники движения попросили президента посодействовать в установке мемориала на месте захоронения графа и увековечить этим память о его роде.

Также они отметили, что Федор Апраксин был преданным сподвижником и близким другом Петра I. Он всю жизнь отдал служению реформам императора. Начал карьеру стольником при дворе в 1683 году, с первых лет поддерживал молодого царя, в том числе помогая создавать флотилию на Переславском озере. Апраксин проявил себя как талантливый управленец и полководец, сыграл ключевую роль в становлении новой России.