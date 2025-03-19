Власти Тюменской области заявили о продолжении обновления объектов культуры

В рамках национального проекта «Культура» в Тюменской области продолжат модернизацию культурных учреждений. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные директора регионального департамента культуры Александра Сидорова.

Он указал на роль программы в преобразованиях культурной сферы субъекта.

«Отрадно, что многие мероприятия, способствующие повышению качества жизни граждан и укреплению культурной идентичности, будут продолжены», — отметил Сидоров.

Так, жителей поселка Туртас Уватского района в 2025 году ждет капитальный ремонт дома культуры. В Тюменском драматическом театре заменят кресла, а также обновят проекционное и осветительное оборудование, модернизируют инженерные системы. В Тобольском музее-заповеднике появятся новые стеллажи, витрины, закупят аудиогиды.