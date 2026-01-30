Власти Петербурга заявили, что для реставрации храма на Митрофаньевском кладбище нужны историко-культурные исследования
Для восстановления разрушенного храма на Митрофаньевском кладбище в Санкт-Петербурге необходимы масштабные археологические раскопки и проведение экспертизы Министерства культуры РФ. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Северной столицы.
По информации ведомства, эксперты должны утвердить сохранение исторического облика храма и включить его в список памятников. Однако возможность реконструкции возникнет лишь при снятии статуса объекта культурного наследия с участка. Работы начались в 2024 году после многолетней инициативы энтузиастов.