Власти Петербурга заявили, что для реставрации храма на Митрофаньевском кладбище нужны историко-культурные исследования

Для восстановления разрушенного храма на Митрофаньевском кладбище в Санкт-Петербурге необходимы масштабные археологические раскопки и проведение экспертизы Министерства культуры РФ. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Северной столицы.