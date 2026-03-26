Власти Петербурга сообщили о начале реставрации дома Чайковского на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге приступили к реставрации двух значимых исторических зданий, одно из которых связано с именем Петра Чайковского. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Строения находятся на пересечении Невского проспекта и Пушкинской улицы. По адресу Невский проспект, 79/2 когда-то проживал Чайковский. В соседнем здании, на Невском, 77/1, в 1897 году прошло совещание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» под руководством Владимира Ленина.

Реставраторы планируют провести комплексное восстановление фасадов и архитектурных элементов, включая ремонт балконов, оконных рам и металлического декора. В настоящее время объекты находятся на этапе подготовки к активным работам, которые начнутся после установления стабильно теплой погоды.