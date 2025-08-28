Власти Петербурга объявили о завершении реставрации фасадов Петропавловской крепости к 2026 году

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин объявил, что реставрация фасадов Петропавловской крепости будет завершена к 2026 году. Об этом сообщила gazeta.spb .

Соответствующее заявление было сделано в ходе бюджетных слушаний в Мариинском дворце. По словам главы комитета, в 2026 году также начнется разработка проекта новых помещений для Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Помимо этого, запланированы реставрационные работы в «Уткиной даче», Музее театрального и музыкального искусства и капитальный ремонт в подразделении библиотеки Маяковского на Гражданском проспекте.